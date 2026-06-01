DAX24.963 -0,1%Est506.295 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 +4,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.966 +1,4%Euro1,1452 -0,2%Öl79,19 -1,5%Gold4.196 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 BMW 519000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX kämpft um 25.000 Punkte -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- FMC, DroneShield, Infineon, AIXTRON, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt - Aktie schwächer SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt - Aktie schwächer
DroneShield-Aktie dennoch schwach: Ehemaliger Konteradmiral zieht in Verwaltungsrat ein DroneShield-Aktie dennoch schwach: Ehemaliger Konteradmiral zieht in Verwaltungsrat ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht neuen Vorstoß über 25.000 Punkte

22.06.26 09:32 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht neuen Vorstoß über 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.957,1 PKT -28,7 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX unternimmt am Montag einen weiteren Versuch zum Überwinden der 25.000-Punkte-Marke. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 25.061 Punkte zu. Der MDAX machte es ihm mit einem ähnlich hohen Anstieg auf 32.734 Punkte nach. Die beiden deutschen Indizes folgten damit den in Asien verbreiteten Kursgewinnen.

Am Freitag hatte sich der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten genähert, war letztlich aber wieder unter die 25.000 Punkte zurückgekehrt, um die er seit Tagen schon schwankt. Anleger suchen derzeit nach dem Kurstreiber für einen nachhaltigen Dax-Anstieg in Richtung Rekord.

Zwischen "Drohkulisse und Diplomatie" schrieb die LBBW am Morgen mit Blick auf "eine erste Annäherung zwischen USA und Iran". Über das Wochenende gab es wieder gegenseitige Drohungen, auch wegen anhaltende israelischer Angriffe im Libanon. Über Nacht wurde dann aber von Fortschritten berichtet. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es nun unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Die Ölpreise bleiben vor diesem Hintergrund auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn./tih/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:57Wie SAP-Milliardär Dietmar Hopp sein zweites Tech-Imperium aufbaut
10:57Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX steigt über 25.000er-Marke - und fällt dann wieder darunter
10:29Deutsche Börse-News: "Hauptsache, der Ölpreis ist wieder deutlich niedriger"
10:24ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt weiter um 25.000 Punkte
10:13Baukonzern jetzt im Dax : Hochtief-Aktien rücken in die Spitzenliga
10:03Die Folgen des Krieges
09:55Airbus A319 und Boeing 737 kommen sich in Boston gefährlich nahe
09:52WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht neuen Vorstoß über 25.000 Punkte
mehr