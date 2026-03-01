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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Erholungsversuch nach Elfmonatstief

20.03.26 09:14 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Erholungsversuch nach Elfmonatstief | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagesabsturz hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag dank vager Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges zugelegt. Allerdings könnte es - je nach Nachrichtenlage in Nahost - erneut zu größeren Kursschwankungen kommen, wozu auch der sogenannte große Verfalltag beitragen könnte. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.

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Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 1,1 Prozent auf 23.087 Punkte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenverlust von anderthalb Prozent an. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar beläuft sich das Dax-Minus auf knapp neun Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Freitagmorgen 1,1 Prozent auf 28.727 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) legte um rund 1,0 Prozent zu.

Am Donnerstag war der Dax auf das tiefste Niveau seit April 2025 eingebrochen, nachdem der Ölpreis von einer weiteren Eskalation in Nahost bis auf über 119 Dollar angetrieben worden war und für zusätzliche Konjunktur- und Inflationssorgen gesorgt hatte. Inzwischen hat sich die Lage am Öl- und Gasmarkt aber wieder entspannt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell mit 107 Dollar wieder deutlich weniger.

Zur Entspannung der Börsenlage tragen Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei, die Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet machen. Netanjahu sagte laut "Times of Israel": "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, "so lange dies notwendig ist"./edh/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag