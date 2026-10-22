DAX 25.384 -1,0%ESt50 6.116 -1,5%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,89 -1,5%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.129 -2,3%Euro 1,1237 +0,0%Öl 112,3 +3,2%Gold 4.088 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit nächstem Dämpfer

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit nächstem Dämpfer
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,373.20 EUR -271.84 EUR -1.06 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX erhält am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer. Nach Zahlen großer US-Konzerne sorgt der Technologiesektor dafür, dass die Stimmung wieder umschwenkt, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den höchsten Stand seit vier Wochen beschert hatte. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen auch die Ölpreise wieder deutlich.

Werbung

Der Dax fiel im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 25.439 Punkte. Er rutschte damit wieder in Richtung seiner 100-Tage-Linie zurück, um die er in den vergangenen Tagen schon geschwankt war. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten sackte gleichzeitig um 1,4 Prozent auf 30.216 Zähler ab.

Gute Zahlen des Dax-Schwergewichts SAP (SAP SE) konnten die internationale Technologie-Schwäche nicht aufwiegen. Die Erholung des NASDAQ 100 hatte am Vorabend in New York schon an Schwung verloren und über Nacht ging es für technologielastige Asien-Indizes wie den japanischen Nikkei 225 oder den südkoreanischen KOSPI wieder merklich bergab./tih/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.