Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit weiterem Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag gleich zu Handelsbeginn erneut einen Rekord erreicht. Vor bedeutsamen Konjunkturdaten aus den USA griffen die Anleger aber nur mit spitzen Fingern zu.

In den ersten Minuten stieg der deutsche Aktienindex um 0,26 Prozent auf 18 980,92 Punkte. Damit rückt die runde Marke von 19 000 Punkten zunehmend in den Blick. Der MDAX der mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen gewann am Dienstagvormittag 0,14 Prozent auf 25.679,14 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent bergauf.

Der Dax war am Montag angesichts eines US-Feiertags verhalten in den September gestartet. Mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie stehe in den Vereinigten Staaten am Dienstagnachmittag "ein wichtiger Stimmungs- und Frühindikator im Kalender", schreibt die Landesbank Helaba. Sollte die sich abzeichnende leichte Verbesserung Realität werden, wäre das für die US-Notenbank Fed "ein Grund mehr, die Zinsen nicht zu schnell zu senken".

Entscheidend für die amerikanische Geldpolitik sei aber der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, betonten die Helaba-Experten. Dieser werde entscheiden, wie groß der Lockerungsschritt ausfalle. "Eine massive Eintrübung der Arbeitsmarktlage - die wir nicht erwarten - könnte das Zins-Pendel noch in Richtung 50 Basispunkte treiben."/gl/mis