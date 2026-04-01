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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Erholungsrally im Minus - Ölpreise steigen

09.04.26 09:16 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Erholungsrally im Minus - Ölpreise steigen | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte ist am deutschen Aktienmarkt Ernüchterung eingekehrt. Bei wieder gestiegenen Ölpreisen gaben die wichtigsten Indizes am Donnerstag nach. Angesichts der verheerenden Luftangriffe Israels im Libanon drohte der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.

Der DAX fiel um 0,6 Prozent auf 23.932 Punkte. Tags zuvor war der Leitindex nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg zwischenzeitlich bis auf 24.163 Punkte gesprungen. Hier lief er sich im Bereich mehrerer längerfristiger technischer Trendbarometer - der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie sowie der 100- und 50-Tage-Linie - jedoch fest.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Donnerstag 0,7 Prozent auf 30.097 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent abwärts./la/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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