Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich auf Rekordrally 21.500 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seine Rekordjagd am Freitag fortgesetzt. Allerdings reichte es für die Marke von 21.500 Punkten nicht ganz, die vorbörslich im Blick stand. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex 0,32 Prozent auf 21.479 Punkte zu. Während der MDAX um 0,75 Prozent auf 26.145 Zähler stieg, legte der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 um 0,6 Prozent zu. Er profitierte vom Anstieg dort gewichtiger Luxusgüter- und Finanzwerte.

Der Dax-Gewinn im noch jungen Jahr 2025 ist durch den weiteren Anstieg bereits auf fast acht Prozent angeschwollen. Allein in dieser Woche hat der Dax dazu schon ein Plus von annähernd drei Prozent beigetragen. Weiteren Auftrieb gab zu Wochenschluss die anhaltende Erholungsrally an der Wall Street, die am Vorabend dem marktbreiten S&P 500 bereits zu neuen Rekordhöhen verholfen hat.

Der Start der Trump-Präsidentschaft treibt seit Tagen die Kurse an. Sein jüngster Ruf nach niedrigeren Ölpreisen und Zinssenkungen habe bei den Anlegern für noch mehr Risikobereitschaft gesorgt, hieß es bei der Commerzbank. Bezüglich des Dax stellt sich die Helaba die Frage, wie lange die Zuversicht noch anhält und die Perspektive sinkender EZB-Leitzinsen für Unterstützung sorgen kann./tih/jha/