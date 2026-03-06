DAX25.249 +1,0%Est506.096 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,4%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.189 -1,8%Euro1,1649 +0,1%Öl93,93 -1,4%Gold4.530 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Asiens Börsen uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Thomas Jansen.
Ist BNP Paribas Ihr Lieblingsemittent? Stimmen Sie jetzt bei Deutschen Zertifikate Preis ab und gewinnen Sie ein iPhone 17 Pro. Ist BNP Paribas Ihr Lieblingsemittent? Stimmen Sie jetzt bei Deutschen Zertifikate Preis ab und gewinnen Sie ein iPhone 17 Pro.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt wieder Fahrt auf - Gute US-Vorgaben

02.06.26 09:14 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt wieder Fahrt auf - Gute US-Vorgaben | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.249,4 PKT 246,4 PKT 0,99%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von weiteren Höchstständen an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.197 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex mit einer Tagesspanne von 400 Punkten erheblich um die runde Marke von 25.000 Punkten geschwankt.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Montagmorgen um 0,9 Prozent auf 33.196 Zähler. Der Nebenwerte-Index SDAX setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,5 Prozent zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt immer noch auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von einem "schnellen Tempo". Die Ölpreise gaben am Dienstag im frühen Handel wieder etwas nach./edh/zb

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:45Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
09:45Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
09:45Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
09:45Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
09:28DAX – Schwacher Start in den neuen Monat
09:27Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün
09:26Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger
09:14Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt wieder Fahrt auf - Gute US-Vorgaben
mehr