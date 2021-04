Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nur wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekord in der vergangenen Woche haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag ruhiger angehen lassen. Kurz nach dem Xetra-Start notierte der Dax (DAX 30) prozentual unverändert mit 15 234,08 Punkten. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte bewegte sich mit minus 0,07 Prozent auf 32 715,80 Punkte nur wenig. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sank um 0,15 Prozent.

Die US-Börsen hatten am Freitag einen starken Wochenabschluss hingelegt, in Asien jedoch zeigten die Kurse zum Wochenbeginn nach unten. Der Blick richtet sich nun bereits auf die Berichtsaison, die in dieser Woche in den USA beginnt. Geschäftszahlen der Banken Goldman Sachs und JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) stehen dabei zur Wochenmitte im Fokus./ajx/jha/