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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax recht stabil - Ölpreise bestimmen die Richtung

17.03.26 09:16 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax recht stabil - Ölpreise bestimmen die Richtung | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Dienstag relativ stabil gehalten. Nach einem soliden Wochenstart und trotz des wieder leicht höheren Ölpreises gab er nur moderat um 0,2 Prozent auf 23.511 Punkte nach. Der MDAX der mittelgroßen Werte zeigte sich prozentual nahezu unverändert bei 28.954 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) tendierte wie der deutsche Leitindex moderat schwächer.

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Es ist der nunmehr zwölfte Handelstag, seit die USA und Israel den Militärschlag gegen den Iran gestartet haben, und am deutschen Aktienmarkt scheinen die Hoffnungen auf ein rasches Ende des Kriegs hoch zu sein. "Die meisten haben sich offensichtlich dazu entschieden, die aktuelle Krise ohne große Handelstätigkeit auszusitzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Dabei verwies er auf die insgesamt geringen Handelsumsätze. Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets sieht den Dax nach den Verwerfungen an den Börsen infolge des Iran-Kriegs weiterhin auf Richtungssuche.

Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit etwas mehr als 103 Dollar rund drei Prozent mehr als tags zuvor. Das Hoch lag vor rund einer Woche bei knapp 120 Dollar, was der höchste Stand seit 2022 war und heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen daher alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

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Zunehmend in den Blick rücken aber auch die großen Zentralbanken. So entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwoch über ihren Leitzins, die EZB am Donnerstag, und auch in Großbritannien und Japan wird in dieser Woche über die Leitzinsen entschieden.

Spontane Zinsveränderungen in den USA und der Euroregion in dieser Woche werden zwar als unwahrscheinlich angesehen, doch erhofft werde sich "von den schriftlichen Statements oder zumindest von den Fragerunden mehr Einblicke, ob die Erwartung steigender Leitzinsen in der Eurozone und ausbleibender Zinssenkungen in den USA richtig ist", so Altmann./ck/zb

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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