Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht weiter unter 25.000 Punkte ab

24.02.26 09:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.913,3 PKT -78,7 PKT -0,31%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Wochenauftakt ist der DAX am Dienstag weiter unter die Marke von 25.000 Punkten abgerutscht. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,24 Prozent auf 24.931 Punkte.

Für den MDAX, der die mittelgroßen Börsentitel enthält, ging es um 0,05 Prozent auf 31.365 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der sich am Montag deutlich besser gehalten hatte als der Dax, sank um 0,2 Prozent.

"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus US-Zollpolitik und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion und der klassischen Umschichtung in "sichere Häfen".

Bemerkenswert findet Altmann, dass dazu wieder verstärkt US-Staatsanleihen zählten. "Offen ist allerdings, ob Anleger dies aus Überzeugung tun oder eher aus Mangel an Alternativen", so der Experte. Denn nach deutlichen Kursgewinnen seien Käufe von Edelmetallen mit größeren Risiken verbunden./gl/mis

