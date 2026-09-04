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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht wieder unter 26.000 Punkte

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht wieder unter 26.000 Punkte
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weitere DAX-Stabilisierung steht am Freitag auf wackligen Füßen. Mit der Nervosität vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht sank der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,10 Prozent auf 25.977 Punkte.

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Am Donnerstag hatte er es wieder knapp über die viel beachtete Marke von 26.000 Punkten geschafft. Auf Wochensicht zeichnet sich angesichts der vorangegangenen Korrektur seit dem Rekordhoch vor einer Woche aber ein Minus von 2,2 Prozent ab.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen berappelte sich am Freitagmorgen um weitere 0,28 Prozent auf 32.346 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um gut 0,2 Prozent bergab./gl/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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