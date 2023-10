Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt - Doch Adidas-Kursplus stützt etwas

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Nahost-Konflikt hält den Dax (DAX 40) weiter in Schach. Auch aus Übersee kam kein Rückenwind für den deutschen Leitindex, der am Mittwoch im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 15 229,91 Punkte nachgab. Immerhin stützten deutliche Kursgewinne von adidas nach guten Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresziele ein wenig. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen trat mit 24 977,84 Punkten auf der Stelle. Für den Eurozonen-Leitinde EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,3 Prozent bergab.

Zuletzt hatten sich beim Dax bei Rückschlägen zwar immer wieder Käufer gefunden, die ihm am Montag und Dienstag am Ende moderate Gewinne bescherten. Doch eine klare Erholung ist weiterhin nicht in Sicht.

Denn der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas geht unvermindert weiter. Mit einem verheerenden Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen erreichte er einen weiteren traurigen Höhepunkt, der zudem wieder Sorgen vor einer Eskalation und Ausweitung der Auseinandersetzung schürte.

Auch die Anleger an den Übersee-Börsen zeigten wenig Risikobereitschaft. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag wenig verändert bis schwächer geschlossen und die asiatischen Handelsplätze entwickelten sich durchwachsen - trotz des überraschend starken chinesischen Wirtschaftswachstums im dritten Quartal./gl/tih