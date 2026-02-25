DAX25.195 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1798 -0,1%Öl70,36 -0,9%Gold5.188 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Nvidia-Zahlen

26.02.26 09:14 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Nvidia-Zahlen | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.194,9 PKT 18,9 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
6.188,9 PKT 15,5 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem DAX ist nach der Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Die mit Spannung erwarteten NVIDIA-Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb.

Wer­bung

Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 25.132 Punkte. Der MDAX, der die mittelgroßen Börsenwerte enthält, verlor 0,76 Prozent auf 31.192 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es kaum von der Stelle.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten weder die KI-Koryphäe Nvidia noch der Softwarekonzern Salesforce zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark, für die Aktien zeichneten sich am Donnerstag Gewinne ab. Die Resultate reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners./gl/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

11:11KI-Sorgen bleiben: DAX nach NVIDIA-Zahlen am Donnerstag auf Richtungssuche
10:47Lufthansa lackiert Airbus A380 mit XXL-Kranich zum 100-jährigen Jubiläum
10:34DAX - Am 10er-EMA weiter aufwärts
10:34Der ING Morning Call vom 26. Februar mit Christian Zoller
10:25ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Nvidia-Zahlen
09:47Deutsche Telekom beats Q4 core profit expectations
09:45Marktüberblick: Nordex-Aktie im Aufwind
09:45Marktüberblick: Nordex-Aktie im Aufwind
mehr