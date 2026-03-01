DAX23.903 +2,1%Est505.827 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +3,2%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl92,27 +2,8%Gold5.189 +0,9%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwungvoll auf Erholungskurs

10.03.26 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.926,9 PKT 517,6 PKT 2,21%
EURO STOXX 50
5.830,9 PKT 145,7 PKT 2,56%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei wieder gesunkenen Ölpreisen holt der DAX am Dienstag deutlich Schwung auf seiner Erholung vom Tief seit Mai 2025. Es stimmte die Anleger im frühen Handel mutiger, dass US-Präsident Donald Trump am Vorabend ein baldiges Ende des Iran-Krieges ins Spiel gebracht hat.

Der Dax legte im frühen Handel 2,13 Prozent auf 23.908 Punkte zu. Er bewegte sich damit im Fahrwasser wieder angezogener Börsen in Asien, der letztlich festen Wall Street und von Ölpreisen, die unter die 90-Dollar-Marke zurückfielen. Für den MDAX ging es um 2,65 Prozent auf 29.640 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) legte 2,5 Prozent zu.

Der Schock, den am Vortag im frühen Handel die erneut hochspringenden Öl- und Erdgaspreise ausgelöst hatten, wirkt damit erst einmal verdaut. Vom Vortagstief bei 22.927 Punkten hat der Leitindex nun wieder fast 1000 Punkte zugelegt. "Wenn geopolitische Risiken plötzlich geringer erscheinen, kehrt an den Märkten oft sehr schnell Risikobereitschaft zurück", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Timo Emden./tih/nas

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

