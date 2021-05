Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Erholung dank Dow-Rekord fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Börsenrally am Donnerstag hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt mutiger gemacht. Der Dax (DAX 30) legte kurz nach dem Handelsstart am Freitag um 0,88 Prozent auf 15 330,01 Punkte zu und steigt nun wieder in Richtung seines jüngsten Rekordhochs. Das wurde im April bei etwas über 15 500 Punkten erreicht. Das bekannteste US-Börsenbarometer machte es vor, denn tags zuvor erreichte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine Bestmarke.

Der MDAX stieg am Freitagmorgen um 0,56 Prozent auf 32 482,11 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx (EURO STOXX 50) gewann 0,34 Prozent auf 4013,15 Punkte.

Am Ende einer von starken Schwankungen geprägten ersten Maiwoche zeichnet sich aktuell für den Dax ein Gewinn von 1,3 Prozent ab. Spannend bleibt nun, wie der am Nachmittag erwartete wichtige monatliche US-Arbeitsmarktbericht ausfällt und welche Schlüsse die Anleger daraus ziehen.

"Nach den Zinsdiskussionen in dieser Woche wird dem heutigen Arbeitsmarktbericht noch mehr Beachtung zuteil werden", erwartet nicht nur Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Anleger und Analysten rechneten für den April nicht nur mit einem weiteren Anstieg der Beschäftigtenzahl, sondern auch mit dem bisher stärksten Stellenaufbau in diesem Jahr überhaupt.

"Je stärker der Bericht ausfällt, desto lauter dürften die Falken nach einer Straffung der Geldpolitik rufen", vermutet Altmann jedoch. Im Börsenjargon werden als Falken Fed-Mitglieder bezeichnet, die sich für eine strengere Geldpolitik und damit auch eher für wieder höhere Zinssätze aussprechen, um die Inflation in Schach zu halten. Im Gegenzug dazu gibt es die so genannten Tauben, die eine lockerere Geldpolitik befürworten und die Zinsen niedrig halten wollen, um das Wirtschaftswachstum zu stimulieren./ck/mis