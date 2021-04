Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Rekordjagd fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der international weiter ungetrübten Börsenstimmung hat der Dax (DAX 30) am Montag gleich seine nächste Bestmarke erreicht. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 15 492,50 Punkte, in den Anfangsminuten schaffte er es erstmals knapp über die Marke von 15 500 Zählern. Am Freitag hatten sich Anleger bereits ein Herz gefasst und dem Dax nach einer mehrtägigen Durststrecke zu einem neuen Rekord verholfen.

Bestmarken verbuchten auch die beiden Indizes hinter dem Dax. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten schaffte es am Montag kurz über die 33 400 Punkte, zuletzt stieg er um 0,26 Prozent auf 33 348,81 Zähler. Der Nebenwerteindex SDAX festigte die 16 000er Marke mit einem halben Prozent Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) startete solide und etablierte sich über 4000 Punkten.

Die Indizes folgten damit hierzulande der anhaltenden Rally an den New Yorker Börsen. Anleger konzentrieren sich derzeit weltweit weiter auf die Chancen für die Wirtschaft in einer Zeit nach der Corona-Pandemie - in Hoffnung auf erfolgreiche Impfkampagnen gepaart mit den Maßnahmen von Regierungen und Notenbanken./tih/jha/