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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil bei wenig bewegten Ölpreisen

10.04.26 09:09 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil bei wenig bewegten Ölpreisen | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche stabil gezeigt. Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt am Freitag bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der zentrale Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der DAX legte im frühen Xetra-Handel um 0,1 Prozent auf 23.833 Punkte zu. Auf Wochensicht zeichnet sich eine Erholung um knapp drei Prozent ab.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg um 0,2 Prozent auf 30.104 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,2 Prozent aufwärts./bek/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com