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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach Rekordlauf in der Vorwoche

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach Rekordlauf in der Vorwoche
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DAX 40
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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordlauf in der vergangenen Woche hat der DAX am Montag seine Gewinne gehalten. Manch ein Analyst zweifelt indes, dass das in nächster Zeit so bleiben wird. Charttechniker Christoph Geyer spricht von einem inzwischen überkauften Markt und Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verweist auf die zuletzt "relativ schwachen Umsätze", die ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des Dax-Ausbruchs setzten.

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Mit plus 0,03 Prozent auf 25.787 Punkten zeigte sich das deutsche Börsenbarometer - ähnlich wie andere Leitindizes in Europa - kurz nach dem Börsenstart kaum verändert.

Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und am Freitag erstmals auch die Marke von 25.800 Punkten übersprungen. Der MDAX stieg am Montag um 0,46 Prozent auf 33.145 Punkte./ck/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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