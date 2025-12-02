DAX23.666 +0,3%Est505.680 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.610 +0,4%Euro1,1614 ±0,0%Öl63,26 -0,1%Gold4.215 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- - Bilfinger will noch schneller wachsen -- Siemens Energy im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie
Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen? Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach schwachem Wochenauftakt

02.12.25 09:12 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach schwachem Wochenauftakt | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.663,0 PKT 73,6 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisiert. Die Kursgewinne hielten sich in engen Grenzen. Der Leitindex Dax lag im frühen Handel mit 0,2 Prozent im Plus bei 23.636 Zählern.

Wer­bung

"Die Gewinnserie des Dax ist gestern gerissen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die richtungsweisende Marke bleibe womöglich die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Börsentage. Diese hatte der Dax am Montag kurz unterschritten. Sie findet als längerfristiger Indikator am Markt große Beachtung. "Es ist gut möglich, dass sich hier die zukünftige Richtung des Dax entscheidet", so Altmann.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte zeigte sich mit 29.463 Punkten nahezu unverändert. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich ebenfalls kaum von der Stelle./bek/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:30Dow Jones Industrial Average- Völlig losgelöst!?!
09:30Dow Jones Industrial Average- Völlig losgelöst!?!
09:30Dow Jones Industrial Average- Völlig losgelöst!?!
09:28ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt leicht zu - Kurssprung bei Bayer
09:28Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
09:28Börse: Dax stabilisiert sich, Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch
09:27Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich
09:15Airbus meldet Aktienrückkauf-Transaktionen
mehr