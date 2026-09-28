Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil trotz steigender Ölpreise

28.09.26 09:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz wieder deutlich anziehender Ölpreise hat sich der DAX am Montag zum Handelsstart stabil gezeigt. Noch zeigen sich die Anleger geduldig, da US-Präsident Donald Trump in dieser Woche weitere Gespräche mit dem Iran erwartet.

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Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 25.445 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,1 Prozent auf 31.073 Zähler.

Nach Angaben des US-Nachrichtenportals "Axios", das sich auf zwei verschiedene Quellen beruft, wird bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran gerechnet. Die Stimmung bleibt aber angesichts der verhärteten Fronten anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost. Die Ölpreise legten über das Wochenende wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet hatte.

"Der Dax ist weiterhin auf Richtungssuche. Seit zweieinhalb Wochen pendelt er de facto zwischen der 50-Tage-Linie auf der Oberseite und der 100-Tage-Linie auf der Unterseite. Ein nachhaltiger Ausbruch ist bislang weder nach oben noch nach unten gelungen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Und angesichts der weiter unklaren Lage in Nahost könnte das vorerst auch so weitergehen. "Im Moment erscheint vollkommen offen, wohin die Reise beim deutschen Leitindex geht", erklärte Altmann./ck/mis