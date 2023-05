Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil vor Fed-Entscheid - Unterstützung hält

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Verlusten am Vortag haben die Anleger im Dax (DAX 40) am Mittwoch nur vorsichtig zugegriffen. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten des Xetra-Handels 0,17 Prozent auf 15 752,91 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel fiel hingegen um 0,42 Prozent auf 27 339,25 Zähler. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte um 0,4 Prozent zu.

Tags zuvor war der Dax im frühen Handel zunächst mit 16 011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Letztlich nahmen die Anleger nach 15 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn an der runden Marke jedoch Gewinne mit. Die Marke erweist sich als hohe Hürde, im Bereich um 15 700 Punkten sehen Charttechnik-Experten den Dax hingegen gut unterstützt.

Zur Wochenmitte gehört die Aufmerksamkeit am Markt zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Fokus rückt. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten nun mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

"Sollte Jerome Powell dabei betonen, dass die Risiken im Bankensektor ein Grund sind, die Zinssätze nicht weiter anzuheben, könnte es zu einer Fortsetzung der Rally am Aktienmarkt kommen", erläuterte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Macht er dagegen deutlich, dass die Inflation immer noch weit über dem Zielwert liegt und die Probleme im Bankensektor nicht wirklich besorgniserregend sind, dürften die typischen Verkäufe im Mai einsetzen."/ajx/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com