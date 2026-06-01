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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert - KI-Rally stockt aber

04.06.26 09:20 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert - KI-Rally stockt aber | finanzen.net
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwachen Vortag hat sich der DAX am Donnerstag zum Auftakt in den Feiertagshandel stabilisiert. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind jedoch schwächer. Die KI-Rally gerät etwas ins Stocken. Mit Broadcom konnte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt derweil undurchsichtig.

Der Dax legte im frühen Handel um 0,26 Prozent auf 24.861 Punkte zu. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen zog um 0,54 Prozent auf 32.914 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben./ajx/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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