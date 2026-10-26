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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich etwas

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag ein wenig stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutschen Leitindex um 0,20 Prozent auf 25.233 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,34 Prozent auf 29.977 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rutschte indes knapp ins Minus.

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Die weiterhin sehr hohen Ölpreise kamen zum Wochenstart zumindest etwas zurück. An den asiatischen Börsen überwogen die Verluste. Weltweit im Fokus bleibt die Frage, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren oder sich viele, vor allem der kleineren Anbieter, angesichts immer höherer Refinanzierungskosten nicht doch übernehmen. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle. Hier entspannte sich die Lage zuletzt aber etwas, nachdem sich die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen knapp unter der Fünf-Prozent-Marke stabilisiert hat. Im Blick bleibt zudem Frankreich mit seiner angespannten Haushaltslage./gl/mis

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