Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich - 'Unsicherheit bleibt hoch'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Mittwoch stabilisiert. Gestützt von den US-Börsen legte der deutsche Leitindex nach spürbaren Verlusten am Vortag um 0,07 Prozent auf 17 778,80 Punkte zu. In der weltgrößten Volkswirtschaft hatten die Wall Street und die Nasdaq-Börsen nach einem unruhigen Auf und Ab am Dienstag kaum verändert geschlossen.

Der MDAX verlor am Mittwochmorgen 0,12 Prozent auf 25 942,89 Zähler und der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, sank um 0,08 Prozent auf 4913,18 Punkte.

Die Unsicherheit bleibt laut Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, groß, auch wenn die Anleger derzeit noch gelassen seien. "Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben."

Zudem herrscht nach wie vor hohe Unsicherheit über den Zinspfad der US-Notenbank Fed. Schließlich hatte Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend ein weiteres Mal die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen gedämpft. Die Zweifel, ob es überhaupt noch zu einer Zinssenkung in der weltgrößten Volkswirtschaft kommen könnte, sind gewachsen. An den Märkten wird inzwischen mehrheitlich von nur noch maximal einer Zinssenkung dort in diesem Jahr ausgegangen. Entsprechend große Aufmerksamkeit dürfte dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed an diesem Abend, dem Beige Book, zukommen./ck/jha/