Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert - Zinssenkung durch Fed rückt näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der DAX am Mittwoch zunächst kaum weiter nach oben gewagt. Kurz vor der allgemein erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Abend halten sich die Investoren bedeckt. An der Wall Street hatten die Kurse im späten Handel nachgegeben. Das bremste auch den deutschen Leitindex, der in den ersten Handelsminuten mit 18.737 Zähler um wenige Punkte zulegte. Damit hält sich der Dax in Schlagweite zum Rekordhoch vom Monatsanfang bei knapp 19.000 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,1 Prozent auf 25.747 Zähler moderat nach. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 trat zum Handelsauftakt auf der Stelle./bek/stk