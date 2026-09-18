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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet am großen Verfallstag im Minus

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet am großen Verfallstag im Minus
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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag einen etwas schwächeren Handelsauftakt verzeichnet. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung bleiben die Anleger vorsichtig, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab.

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Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 25.603 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit für den Leitindex eine minimal positive Bilanz mit einem Plus von 0,1 Prozent an. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitagmorgen 0,1 Prozent auf 31.424 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent abwärts.

Aufgrund des sogenannten großen Verfallstags könnten die Kursschwankungen im Handelsverlauf noch zunehmen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes und einzelne Aktien aus. Hinter diesen Schwankungen stehen Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategeschäfte abläuft. Vor allem größere Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen vorher die Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind. Einzelne Kleinanleger können kaum kursbewegend eingreifen./edh/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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