Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet auf Rekordhoch in den August

03.08.26 09:18 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Monatsstart beschert. Der DAX stieg kurz nach Handelsauftakt auf ein Rekordhoch und notierte zuletzt 1,08 Prozent im Plus bei 25.906 Punkten.

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Der MDAX gewann 1,4 Prozent auf 32.413 Punkte. Für den EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, ging es um 0,7 Prozent nach oben.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen./edh/jha/