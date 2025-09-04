DAX23.629 +0,6%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.232 -0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl68,92 -0,2%Gold3.540 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet Erholungsversuch

03.09.25 09:22 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet Erholungsversuch | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.633,2 PKT 145,9 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Talfahrt des DAX am Vortag folgt zur Wochenmitte ein Stabilisierungsversuch. Unterstützung kommt von der Wall Street. Zwar gaben die US-Börsen nach, hatten ihr Minus aber im Handelsverlauf deutlich verringert und letztlich an ihren Tageshochs geschlossen.

Wer­bung

In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 23.590 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 29.757 Zähler. Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,6 Prozent auf 5.324 Zähler nach oben.

Der europäische Handel war tags zuvor dem Ruf des Septembers gerecht geworden, ein schwieriger Börsenmonat zu sein. Ein Potpourri aus Risiken, das von der Zoll- und Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten, dem unvermindert andauernden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen und finanziellen Lage in Frankreich reicht, verleidet den Anlegern derzeit die Börsenstimmung. Bislang wurden diese Risiken weitgehend ausgeblendet.

Das technische Bild habe sich mit dem beschleunigten Entfernen von der 24.000er-Marke für den Dax erst einmal eingetrübt, kommentierte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Sollte es dem Index nicht gelingen, zeitnah wieder den Anschluss herzustellen und die 23.500er-Marke als Unterstützung nicht halten, drohen weitere 1.000 Punkte Minus in relativ kurzer Zeit." Zugleich verwies er aber auch auf die Widerstandskraft des Dax, der bereits mehrfach schon die 24.000 Punkte schneller wieder zurückerobert habe als gedacht./ck/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:58JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
10:54Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind
10:29DAX im Plus – Alphabet und Energiekontor im Fokus
10:29DAX im Plus – Alphabet und Energiekontor im Fokus
09:51ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet Stabilisierungsversuch
09:48DAX - Rutscht unter Ichimoku-Wolke im Tageschart
09:47Der ING Morning Call vom 03. September mit Christian Zoller
09:45Marktüberblick: Goldpreis markiert Rekordhoch
mehr