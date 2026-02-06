Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet stabil in den Juni

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem ungewöhnlich guten Börsenmonat Mai ist der deutsche Aktienmarkt nur wenig verändert in den Juni gestartet. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 25.136 Punkte. In der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran bis auf 25.438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der Dax wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten.

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Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Montagmorgen um 0,1 Prozent auf 33.319 Zähler. Der Nebenwerte-Index SDAX setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,5 Prozent zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach oben.

"Der Iran-Konflikt bleibt ungelöst, doch an den Finanzmärkten überwiegt weiterhin die Hoffnung. Während die politische Realität noch von offenen Fragen geprägt ist, richtet sich der Blick der Anleger bereits auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten", kommentierte Marktanalyst Timo Emden./edh/stk