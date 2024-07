Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet vielversprechend in die Börsenwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist der Start in die neue Börsenwoche gelungen. Anleger dürften sich für Hinweise auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed positionieren, die tendenziell positiv für die Aktienmärkte wäre.

Der Leitindex DAX gewann in den ersten Minuten des Xetra-Handels 0,63 Prozent auf 18.534,25 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,53 Prozent auf 25.248,85 Punkte voran. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,4 Prozent höher. Europas Börsen knüpfen damit an die überwiegend positive Tendenz an den asiatischen Handelsplätzen zum Wochenauftakt an.

Schien es in der vergangenen Woche angesichts eines Rückschlags im US-Technologiesektor vorübergehend noch so, als könnte der Dax schon bald die runde Marke von 18.000 Punkten anlaufen, ist nun wiederum sein Rekordhoch von Mitte Mai bei knapp 18.900 Punkten etwas mehr in Reichweite.

Die Zinssenkungsfantasie ist gegenwärtig für den Kursauftrieb einer der ausschlaggebenden Aspekte. "Die US-Notenbank wird am Mittwoch ganz konkrete vorbereitende Schritte einleiten müssen, was eine Zinssenkung im September anbelangt. Alles andere wäre eine große Überraschung", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets./ajx/men