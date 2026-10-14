DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.214 +0,8%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,17 +1,5%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.726 +0,7%Euro 1,1205 +0,1%Öl 105,6 -0,0%Gold 4.145 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt moderat vor US-Inflationsdaten

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt moderat vor US-Inflationsdaten
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,370.14 EUR 110.24 EUR 0.44 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor weiteren Quartalsberichten von US-Banken und den an diesem Mittwochnachmittag anstehenden US-Inflationsdaten wirken die Anleger hierzulande gelassen. Starke Ex- und Importdaten aus China sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise dort stützten etwas, sagte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Werbung

Kurz nach dem Start stieg der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 25.372 Punkte, womit er die gleitende 21-Tage-Linie erneut überwand. Mit diesem kurzfristigen Trendindikator, der aktuell bei etwas über 25.310 Punkten verläuft, ringt der Dax seit geraumer Zeit. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,3 Prozent auf 30.118 Punkte.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht aktuell einen "Abwarte-Markt", in dem sich derzeit kaum einer in großem Stil positionieren wolle. Dabei verweist er auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden".

In den Fokus rücken im Tagesverlauf vor allem die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, denn sie sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet. In Asien befinden sie sich nach einer Talfahrt am Dienstag momentan wieder auf Erholungskurs.

Werbung

Seitens der Berichtssaison stehen in den USA die Zahlen der Bank of America und Morgan Stanley an. In Europa hat inzwischen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML (ASML NV) seine Quartalsbilanz vorgelegt. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau./ck/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.