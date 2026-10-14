Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt moderat vor US-Inflationsdaten

14.10.26 09:28 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor weiteren Quartalsberichten von US-Banken und den an diesem Mittwochnachmittag anstehenden US-Inflationsdaten wirken die Anleger hierzulande gelassen. Starke Ex- und Importdaten aus China sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise dort stützten etwas, sagte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

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Kurz nach dem Start stieg der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 25.372 Punkte, womit er die gleitende 21-Tage-Linie erneut überwand. Mit diesem kurzfristigen Trendindikator, der aktuell bei etwas über 25.310 Punkten verläuft, ringt der Dax seit geraumer Zeit. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,3 Prozent auf 30.118 Punkte.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht aktuell einen "Abwarte-Markt", in dem sich derzeit kaum einer in großem Stil positionieren wolle. Dabei verweist er auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden".

In den Fokus rücken im Tagesverlauf vor allem die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, denn sie sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet. In Asien befinden sie sich nach einer Talfahrt am Dienstag momentan wieder auf Erholungskurs.

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Seitens der Berichtssaison stehen in den USA die Zahlen der Bank of America und Morgan Stanley an. In Europa hat inzwischen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML (ASML NV) seine Quartalsbilanz vorgelegt. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau./ck/mis