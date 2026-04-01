Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt - Siemens stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der DAX legte wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung um 0,39 Prozent auf 24.366 Punkte zu und bleibt damit klar über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne von Siemens stützten zur Wochenmitte.

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Der MDAX mit den mittelgroßen Werten stieg um 0,50 Prozent auf 31.505 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,4 Prozent hoch.

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es.

Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Von der Verlängerung der Waffenruhe zeige sich der Dax unbeeindruckt./ajx/nas