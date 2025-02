Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt - Unternehmenszahlen beleben

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Wochenstart sieht es für den DAX am Mittwoch deutlich besser aus. Wenige Minuten nach der Eröffnung stieg der deutsche Leitindex um 0,85 Prozent auf 22.602 Punkte. Das in der Vorwoche erreichte Rekordhoch steht bei 22.935 Punkten. Angeschoben wurde der Dax zur Wochenmitte von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen, etwa von Fresenius (Fresenius SECo), Eon (EON SE) und Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft).

Erneut nach oben ging es auch für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen mit einem Plus von 1,01 Prozent auf 28.371 Punkte. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 stand 0,7 Prozent höher.

Starke Vorgaben kamen am Mittwoch von der Börse in Hongkong, wo der Hang Seng deutlich anzog und Technologiewerte gefragt waren. Die US-Indizes hatten am Vorabend indes teils weiter geschwächelt.

Die Korrelationen, wonach alles im Sog der Wall Street steige oder falle, seien aufgebrochen, schrieb Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Anleger gingen derzeit weitaus selektiver vor. In Deutschland setzten sie auf die Zukunft und damit konkret auf eine Lockerung der Schuldenbremse, was eine neue wirtschaftliche Dynamik entfalten könnte, so der Experte./ajx/mis