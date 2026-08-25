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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt - Vorsicht bleibt

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt - Vorsicht bleibt
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DAX 40
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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag trotz steigender Kurse vorsichtig bleiben angesichts einiger wichtiger Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen Quartalszahlen von NVIDIA am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht.

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Der DAX hatte sich am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet und legte am Dienstag weiter zu. Kurz nach dem Xetra-Start gewann der deutsche Leitindex 0,44 Prozent auf 26.222 Punkte.

Für den MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,57 Prozent auf 32.214 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten die Aktienindizes. Am Vorabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren./ajx/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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