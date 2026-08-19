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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stemmt sich gegen schwache Vorgaben

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stemmt sich gegen schwache Vorgaben
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch der internationalen Technologieschwäche getrotzt. Im frühen Handel schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,02 Prozent auf 26.135 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es indes um 0,19 Prozent auf 31.781 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um gut 0,1 Prozent.

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Die Verluste trafen in Asien wie am Vortag bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was sich auch negativ auf deutsche Branchentitel auswirkte. Gerade der südkoreanische KOSPI war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte seinen Kursstand gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mehr als verdoppelt, bis Ende Juli dann aber wieder mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand./gl/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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