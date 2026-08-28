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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax strebt in Richtung Rekordhoch vor Warsh-Rede

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole bleiben die Anleger am Freitag zuversichtlich. Der Dax gewann wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 0,48 Prozent auf 26.493 Punkte. Bis zu seinem Rekordhoch ist es nicht mehr weit.

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"Aus technischer Sicht liegt vor dem Dax jetzt die leichte Hürde von 26.500 Punkten, bevor dann gute 70 Punkte darüber das Allzeithoch auf den deutschen Leitindex darauf wartet, vielleicht noch vor dem Wochenende angelaufen zu werden", kommentierte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,37 Prozent auf 32.068 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,7 Prozent. Die Zahlen großer US-Technologieunternehmen wie NVIDIA oder Salesforce hatten am Vortag schon die Märkte angetrieben.

Am Markt sind am Freitag die Augen auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sprechen wird. "Warsh steht hier vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben", schrieb Leon Ferdinand Bost, Finanzanalyst beim Bankhaus Metzler./ajx/stk

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