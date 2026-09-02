Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Talfahrt verlangsamt sich

02.09.26 09:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DAX-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Allerdings fielen die Kursverluste trotz weiter steigender Ölpreise und tiefroter Vorgaben von den asiatischen Börsen nicht so deutlich wie zuletzt aus.

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Knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex lediglich um 0,24 Prozent auf 25.907 Punkte. Damit entfernte er sich zwar weiter von der viel beachteten Marke von 26.000 Punkten. Am Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten fand der Index zunächst aber Halt. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwochmorgen um 0,77 Prozent auf 31.926 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor nur minimal./gl/stk