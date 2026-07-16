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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag sein zähes Ringen um die 25.000-Punkte-Marke fortgesetzt. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,02 Prozent auf 24.995 Punkte - vortags hatte er minimal unter 25.000 Punkten geschlossen. Für den MDax ging es am Donnerstagmorgen um 0,13 Prozent auf 32.060 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann hingegen 0,2 Prozent.

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Analyst Martin Utschneider von Robomarkets sprach von einer "richtungslosen Grundtendenz" beim Dax. Dieser dürfte er treu bleiben, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer".

Solange der "erbitterte Kampf" zwischen Optimisten und Pessimisten um die 25.000-Punkte-Marke nicht entschieden sei, bleibe die zukünftige Richtung des Börsenbarometers unklar, ergänzte Thomas Altmann von QC Partners. Trotz der anhaltenden gegenseitigen Angriffe der USA und des Iran im Nahen Osten gingen die Märkte weiterhin von einer "nur kurzen Eskalationswelle" und der baldigen Wiederaufnahme von Verhandlungen aus./gl/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com