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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax trotzt Talfahrt der Techbranche weitgehend

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax trotzt Talfahrt der Techbranche weitgehend
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Heftige Kursverluste der Technologiebranchen in den USA und Asien haben am Donnerstag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt belastet. Sorgen vor steigenden Zinsen nach dem überraschend starken Inflationsanstieg in den Vereinigten Staaten im September dominieren. Insgesamt zeigte sich der Leitindex Dax aber noch recht robust.

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Der DAX gab kurz nach dem Börsenstart um 0,3 Prozent auf 25.220 Punkte nach. Damit fiel der deutsche Leitindex erneut unter die gleitende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei etwas unter 25.300 Punkten verläuft. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,5 Prozent auf 29.890 Zähler nach.

Mögliche weitere Zinsanhebungen, die eine entsprechend höhere Finanzierungslast, vorrangig für Technologieunternehmen, mit sich bringen würden, bereiten Sorgen. Da half selbst der vom taiwanesischen Chipriesen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) an diesem Morgen gemeldete Rekordquartalsgewinn nicht viel, der besser als erwartet ausgefallen war.

"Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im Dax allerdings, der nur mit einer geringen Anzahl an Techwerten bestückt ist, hinterließen derartige, aus KI-Sorgen heraus entstehende Verkaufswellen deutlich geringere Spuren.

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Dennoch dürfte auch hierzulande weiter die Vorsicht dominieren, denn an diesem Nachmittag stehen mit wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen, Erzeugerpreisen und Einzelhandelsumsätzen weitere wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda. "Nach dem jüngsten Inflationsschock werden die Anleger besonders genau darauf achten, ob sich der Preisdruck weiter verfestigt und die US-Notenbank zu einer noch restriktiveren Geldpolitik zwingen könnte", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets./ck/mis

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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