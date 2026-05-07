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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verliert an Schwung

02.07.26 09:12 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verliert an Schwung | finanzen.net
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen in den vergangenen beiden Tagen ist dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag erst einmal die Puste ausgegangen. Der Leitindex DAX gab in den ersten Handelsminuten leicht nach auf 25.027 Punkte und hielt sich damit noch knapp über der runden Marke von 25.000 Zählern.

Damit konnte sich das deutsche Börsenbarometer immerhin den teils hohen Kursverlusten in Asien entziehen, wo vor allem Aktien der Halbleiterbranche unter die Räder gerieten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gab am Morgen um 0,3 Prozent auf 31.947 Punkte nach./bek/stk

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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