FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seine Erholung vom Wochenauftakt am Dienstag zunächst größtenteils verteidigt. Zuvor war er ja im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als 8 Prozent abgesackt, bevor er sich zum Wochenauftakt um gut 2 Prozent stabilisierte.

Werbung

Am Dienstagmorgen gab der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 25.306 Punkte nach. Der Stoxx Europe Technology trat nach fast 5 Prozent Plus am Vortag ebenfalls auf der Stelle.

Im zuletzt arg gebeutelten Tech-Sektor hatten die Anleger am Montag ein Kursfeuerwerk abgebrannt. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er spielte damit auf die Führungskrise bei NVIDIA an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse mit einem Nvidia-Kurssprung um fast ein Drittel. Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen waren plötzlich kein Thema mehr.

Werbung

Der NASDAQ 100 als US-Auswahlindex für Tech-Werte gewann fast 7 Prozent, der Halbleiter-Branchenindex sogar fast 14 Prozent. Wer nach dem vorherigen Kurseinbruch auf weiter fallende Kurse gesetzt hatte, wurde vom echten Kaufinteresse und Eindeckungen von Leerverkäufen zerrieben.

"Plötzlich ist der KI-Trade wieder in Mode", so Altmann. "Jetzt muss sich zeigen, welchen Anteil der KI-Sorgen Huangs Rückkehr auch längerfristig zerstreuen kann. Jetzt muss sich zeigen, ob es nach der imposanten Trendwende von gestern Anschlusskäufer gibt, die den Markt in Richtung der vorherigen Höchststände treiben."

Der MDAX büßte am Dienstagmorgen 0,1 Prozent ein auf 29.263 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent abwärts./ag/zb