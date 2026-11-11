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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax von Rally bei Siemens Energy beflügelt

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax von Rally bei Siemens Energy beflügelt
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch zugelegt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 1,1 Prozent auf 26.620 Punkte und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten. Auftrieb erhielt der Leitindex vor allem vom massiven Kursgewinn der Siemens-Energy-Aktie (Siemens Energy).

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Der MDAX gewann am Mittwochmorgen 0,8 Prozent auf 31.287 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) wieder etwas verflogen. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem optimistischen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für die weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen traten damit etwas in den Hintergrund. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt und die Erwartung steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten erneut befeuert./edh/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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