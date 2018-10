Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter auf Stabilisierungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat am Dienstag mit moderaten Kursgewinnen an seine Vortagserholung angeknüpft. Der Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,24 Prozent auf 11 642,08 Punkte. Ähnlich war das Bild auch auf europäischer Bühne beim EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50). Der MDAX hingegen hob sich positiv ab. Der Index der mittelgroßen deutschen Werte legte um 0,47 Prozent auf 23 861,61 Punkte zu.

Nach der jüngsten Talfahrt des Dax bis auf 11 459 Punkte - und damit ein Tief seit Januar 2017 - und der anschließenden Erholung gehen es die Anleger weiterhin vorsichtig an. "Hoffnungen auf ausgedehnte Kursgewinne sind wegen des technisch angeschlagenen Bildes unangebracht", gab Ulrich Wortberg von der Helaba zu bedenken. Das Umfeld bleibe mit der Unsicherheit um die stockenden Brexit-Verhandlungen, die italienischen Haushaltspläne sowie die politischen Spannungen nun auch zwischen den USA und Saudi-Arabien schwierig.

Gespannt wird auch auf die US-Berichtssaison gewartet, die an diesem Dienstag mit Zahlen von Schwergewichten wie IBM und Netflix in die Gänge kommt. Abseits der Tech-Branche öffnen Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) sowie Goldman Sachs die Bücher. Hierzulande kommt die Saison der Unternehmensberichte erst am Donnerstag mit SAP (SAP SE) stärker ins Rollen./tih/mis