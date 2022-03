Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter runter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt geht angesichts des Ukraine-Kriegs weiter. Der Dax (DAX 40) rutschte am Mittwochmorgen um 1,36 Prozent auf 13 715,81 Punkte ab. Damit fiel der deutsche Leitindex noch unter das in der Vorwoche erreichte Tief. Am Vortag war der deutsche Leitindex bereits um fast vier Prozent und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Punkte gesackt. Die vorangegangene Kurserholung nach dem Beginn der russischen Invasion scheint damit erst einmal beendet.

Analysten werten den Dax als schwer angeschlagen. An der Börse regiere "die Angst vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und die Angst vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel sieht den Dax "tendenziell weiterhin im Sinkflug".

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDAX gab am Mittwochmorgen weiter nach, er verlor 1,14 Prozent auf 30 630,67 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) büßte 0,74 Prozent auf 3738,08 Punkte ein./tav/jha/