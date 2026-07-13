Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig beeindruckt von Nahost-Eskalation

13.07.26 09:15 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter eskalierende Nahost-Konflikt hat am Montag den DAX nur mäßig belastet. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,24 Prozent auf 25.007 Punkte. An den überwiegend schwachen asiatischen Märkten büßten die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 indes knapp neun beziehungsweise 1,9 Prozent ein.

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Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen enthält, sank am Montagmorgen um 0,55 Prozent auf 31.744 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent bergab./gl/stk