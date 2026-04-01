DAX24.070 +0,1%Est505.970 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -1,3%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.539 -0,4%Euro1,1787 -0,1%Öl95,23 -0,1%Gold4.810 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus
Top News
Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen
Sechs Dinge, auf die Sie bei einer von Kevin Warsh geführten Fed achten sollten Sechs Dinge, auf die Sie bei einer von Kevin Warsh geführten Fed achten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt nach Vortagserholung

15.04.26 09:14 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt nach Vortagserholung | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.073,4 PKT 29,1 PKT 0,12%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.639,1 PKT 455,4 PKT 1,96%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Vortagserholung hat dem DAX am Mittwoch zunächst die Kraft für weitere klare Gewinne gefehlt. Die Anleger dürften abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird.

In den ersten Handelsminuten schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,05 Prozent auf 24.055 Punkte. Damit behauptete er sich über der Marke von 24.000 Punkten. Für den MDAX, den Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, ging es um weitere 0,27 Prozent auf 30.617 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor indes 0,3 Prozent.

In den USA hatte am Dienstag vor allem die Tech-Börse Nasdaq (NASDAQ 100) mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Auch die Kurstafeln in Asien zeigten zuletzt ein positives Bild./gl/nas

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com