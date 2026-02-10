DAX25.057 +0,2%Est506.074 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,93 -0,3%Gold5.046 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder unter 25.000-Punkte-Marke

10.02.26 09:22 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder unter 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.061,7 PKT 46,9 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
6.073,2 PKT 14,2 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX tut sich am Dienstag weiter schwer mit der 25.000-Punkte-Marke. Zu Wochenbeginn hatte er diese spät passiert, doch nun stand sie im frühen Handel wieder auf die Kippe.

Wer­bung

Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 24.950 Punkten. Eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar blieb damit aus. Dazu mangelte es am Dienstag an internationalem Rückenwind.

Am Markt hieß es, dass die Anleger am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht zunächst eine kleine Warteschleife fliegen. Dies zeigte sich beim MDax mit einem Abschlag von 0,1 Prozent auf 31.936 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx lag im frühen Handel auch knapp im Minus.

Am Vorabend war den US-Börsen nach dem europäischen Handelsende der Schwung ausgegangen, der den Dax im Nachmittagshandel noch mitgetragen hatte. In Asien konzentrierten sich Kursgewinne vor allem auf den Handel in Tokio, der noch vom Sondereffekt des Wahlsiegs der Liberaldemokraten geprägt war. Dass der Nikkei-225 (Nikkei 225) dort das nächste Rekordhoch erreichte, hilft dem Dax nicht weiter./tih/mis

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com