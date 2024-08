Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax winkt siebter Börsentag in Folge mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gegangen. Damit könnte der Leitindex DAX den siebten Börsentag in Folge Gewinne einfahren, auch wenn die zuletzt überschaubar blieben. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 17.873 Punkte.

Am Nachmittag werden die Verbraucherpreise in den USA für Juli veröffentlicht, sie haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen lag zum Auftakt mit 0,8 Prozent im Plus bei 24.527 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach oben./bek/men