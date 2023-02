Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zieht wieder an - Commerzbank liefert Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat sich am Montag etwas von seinem Kursrutsch zum Wochenschluss erholt. Angeführt von deutlichen Gewinnen das Rückkehrers Commerzbank stieg der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 1,19 Prozent auf 15 390,48 Punkte.

Am Freitag war der Dax aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Charthürde von 15 500 Punkten gescheitert war. Auf Wochensicht verlor er damit 1,7 Prozent. Die Anleger treiben weiter Inflations- und Zinssorgen um. Am Montag jedoch konnte das Börsenbarometer zumindest wieder über die 21-Tage-Durchschnittslinie steigen. Dieses beschreibt den kurzfristigen Trend.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,83 Prozent auf 28 659,41 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 1,22 Prozent nach oben./la/tih