Aktien Frankfurt Eröffnung: Die Rally gerät ins Stocken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag nachgelassen. In den ersten Handelsminuten trat der Leitindex Dax (DAX 40) mit 15 837 Punkten quasi auf der Stelle. Zuvor war der Dax in vier Sitzungen um fast vier Prozent gestiegen, Schnäppchenjäger und zu spät Gekommene hatten einen herben Rücksetzer zum Einstieg genutzt.

Am Vortag war der Dax auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert und hatte auch den zuletzt hartnäckigen Widerstand bei 15 800 Zählern überwunden. Laut dem Börsenexperten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners muss sich aber erst noch zeigen, ob diese Rally auch nachhaltig ist. Denn im eher dünnen Handel zwischen den Jahren reichten schon wenige Käufer, um den Markt zu bewegen.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel lag am Morgen mit 0,2 Prozent im Plus bei 35 134 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zeigte sich mit 4288 Punkten unverändert zum Vortagesschluss./bek/nas